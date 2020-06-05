Zalgiris Kaunas, Tomas Dimsa’yı kadrosuna kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, bu kapsamında Tomas Dimsa’yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Litvanyalı basketbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Dimsa böylece 5 sene sonra eski takımına dönmüş oldu.
26 yaşındaki basketbolcu son olarak Litvanya ekibi Lietkabelis Panevezys’ta forma giyerken ayrıca kariyerinde Frankfurt Skyliners, Prienai-Birstonas Vytautas, Varese Pallacanestro ve Juventus Utena takımlarında oynadı.
Dimsa geçen seon Litvanya Ligi’nde 14.1 sayı, 3.6 asist ve 2.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz