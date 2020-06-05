Zalgiris Kaunas, Tomas Dimsa’yı kadrosuna kattı

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas, bu kapsamında Tomas Dimsa’yı kadrosuna kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Litvanyalı basketbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Dimsa böylece 5 sene sonra eski takımına dönmüş oldu.

26 yaşındaki basketbolcu son olarak Litvanya ekibi Lietkabelis Panevezys’ta forma giyerken ayrıca kariyerinde Frankfurt Skyliners, Prienai-Birstonas Vytautas, Varese Pallacanestro ve Juventus Utena takımlarında oynadı.

Dimsa geçen seon Litvanya Ligi’nde 14.1 sayı, 3.6 asist ve 2.7 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

(Oğuzhan Ort /İHA)