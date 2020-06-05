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2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı 2021’e erteledi

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF), 2020 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nı korona virüs salgını nedeniyle 12-19 Eylül 2021 tarihine ertelendi.
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, Avrupa Ampute Futbol Federasyonu’nun bu yıl Polonya’da düzenlenecek şampiyonayı 2021 yılına ertelendiği duyuruldu. Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın 12-19 Eylül 2021 tarihilerinde yine Polonya’da yapılacağı ifade edildi.

(İHA)

Bugün 12:56 TSİ İHA İstanbul- Spor

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