Serbest piyasada altın fiyatları - 5 Haziran 2020

İstanbul Kapalıçarşı’da 372 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 372,20 liradan, 2 bin 452 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 473 liradan, 339 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 343 liradan, 2 bin 396 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 416 liradan, bin 198 liradan alınan Yarım Ziynet bin 208 liradan ve 599 liradan alınan Çeyrek Ziynet 604 liradan satıyor.