İstanbul Kapalıçarşı’da 372 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 372,20 liradan, 2 bin 452 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 473 liradan, 339 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 343 liradan, 2 bin 396 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 416 liradan, bin 198 liradan alınan Yarım Ziynet bin 208 liradan ve 599 liradan alınan Çeyrek Ziynet 604 liradan satıyor.
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Serbest piyasada altın fiyatları - 5 Haziran 2020
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 372 lira oldu.
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