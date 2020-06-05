Borsa ilk yarıda yükseldi - 5 Haziran 2020

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,14 değer kazandı. Endeks 153,70 puan artışla 109 bin 690,62 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,09 azalırken, holding endeksi ise yüzde 0,11 değer kazandı.