Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve streching ile başladı. Antrenmanın devamında 5’e 2 pas çalışması ve istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına bugün saat 17.00’de yapacağı idmanla devam edecek.

(İHA)