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Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu

ATV ekranlarının reyting rekoru kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te çıkan şok edici bu olayda, Zavallı Metin ile Nejla Büyükşen çiftinin cinayeti raporu açıklandı. Raporun içeriğinde olan gerçekler herkesin kanını donduracak cinsteydi.

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ATV ekranlarının reyting rekoru kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’te çıkan şok edici bu olay milyonları ekran başına bağladı. Annesi ve babası gözünün önünde katledilen genç kız Müge Anlı’ya başvurdu. Cinayete kimin sebep olduğu bilinmiyordu. Ama yapılan açıklamalara göre cinayeti işleyen katile hem sizler hem de genç kız inanamayacak. İşte o tüyler ürperten cinayet…

Mehir Yüzünden

Konya’da yaşamını sürdüren Metin ve Nejla Büyükşen çifti, Bundan tam bir yıl önce saat 23.00 sularında öldürüldü. 50’li yaşlarda olan bu çiftin hiçbir kimseyle bir sıkıntısı yoktu. Anne ve babasının gözleri önünde acımasızca öldürüldüğünü söyleyen Fatma Büşra Büyükşen, bütün suçlamaların hedefi oldu. Bu olayın yanı sıra olarak da herkes tarafından bilinen bir gerçek vardı. O da öldürülen bu yaşlı çiftin oğlu ve gelini olan Uğur ile Betül çiftinin ailesiyle aralarında bir mehir problemi olmasıydı. Bu olay yüzden artık 3 tane katil şüphelisi vardı ve bu şüphelilerden hiçbiri cinayete dair bir şey kabul etmiyordu. Olaya bire bir şahit olan genç kız Fatma Büşra, annesi ile babasını öldüren kişinin erkek olduğunu, onları öldürdükten sonra kendine de dipçik ile vurduğunu söyledi. Ancak Fatma Büşra Hanım’ın üzerinde barut bulununca verilen bu ifadelere ne yazık ki inanılmadı.

Zavallı Metin ile Nejla Büyükşen çiftinin cinayeti raporu açıklandı. Raporun içeriğinde olan gerçekler herkesin kanını donduracak cinsteydi. Bu raporun içeriğinde; Uğur Bey’den alınan bütün swaplara göre silahla vurulmuş ve Betül Hanım’dan alınan sağ el ve yüz swaplarına göre de atış yapılmış açıklaması yer alıyordu. Bu açıklamalardan yola çıkılarak cinayeti Uğur ile Betül çiftinin işlediği ortaya çıkabilirdi. Buna ek olarak Fatma Büşra Büyükşen’in birçok kez stüdyoda üzerine gidilse bile, herhangi bir cinayet bulgusuna rastlanmadı. Fatma Büşra Hanım, onlarca kez cinayetle alakası olmadığını söylese de ona hiç kimse inanmamıştı.

Evde yaşayan tek çocuk olan Fatma Büşra ifadesinde şunları anlattı; “Hepimiz evde otururken birden kapı çaldı ve kapıyı açar açmaz saldırgan içeri girdi. Odaya doğru ilerlerken kafasına çaydanlık fırlattım ama fayda etmedi. Saldırgan orada annemin ve babamın canına kıydı. Bu olayın üzerine cama koştum fakat bu sırada bana da vurdu. Bir şekilde evden kaçmayı başardım ve hemen polislere sığındım” dedi.

Bugün 13:46 TSİ Ankara- Yaşam

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