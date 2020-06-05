Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:06 TSİ- Spor

Fenerbahçe’den dava tarihi açıklaması

Fenerbahçe, 8-12 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan kumpas davasının 15. duruşmasının korona virüs tedbirleri kapsamında 1-2-3 Temmuz’a ertelendiğini açıkladı.
mask

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize kumpas kuran sanıkların yargılandığı Fenerbahçe Kumpası Davası’nın 8-12 Haziran tarihlerinde yapılması planlanan 15. duruşması, COVID-19 virüsü tedbirleri kapsamında 15 Haziran’a kadar olan duruşmaların yapılamaması nedeniyle temmuz ayına ertelenmiştir. Duruşma 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Silivri’de yapılacaktır" denildi.

(İHA)

Bugün 14:06 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü mask
Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor mask
Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı mask
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Diego Costa, 6 ay hapis cezası aldı mask
Diego Costa, 6 ay hapis cezası aldı
Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç oyuncularını kiralıyor mask
Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç oyuncularını kiralıyor
TVF, yeni sezonda yabancı sayılarını değiştirmedi mask
TVF, yeni sezonda yabancı sayılarını değiştirmedi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen mask
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen

GALERİ

Meksikalılar Lopez için sokağa döküldü - Video Haber mask
Meksikalılar Lopez için sokağa döküldü - Video Haber
Adalet Sarayı’ndaki korona virüs önlemleri görüntülendi mask
Adalet Sarayı’ndaki korona virüs önlemleri görüntülendi
Beyaz Saray çevresinde protestoların şiddeti azaldı mask
Beyaz Saray çevresinde protestoların şiddeti azaldı
Hafter’e ait savaş helikopterini ele geçirdi - Video Haber mask
Hafter’e ait savaş helikopterini ele geçirdi - Video Haber
Osmanlıspor hazırlık maçı oynadı - Haberler Ankara mask
Osmanlıspor hazırlık maçı oynadı - Haberler Ankara
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti" mask
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 21 kişi hayatını kaybetti"
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL