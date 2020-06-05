Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:41 TSİ- Spor

Fenerbahçe, Nihat Özdemir’e cevap verecek

Fenerbahçe Başkan Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy’un, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarına kulüp televizyonundan cevap vereceği açıklandı.
mask

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili ’Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!’ başlıklı yapılan açıklamada, "TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe ’rezalet’ olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır. Konuyla ve bu şahısla ilgili başkanımız ve başkan vekilimiz bugün FBTV’de gerekli açıklamaları yapacaklardır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

(İHA)

Bugün 17:41 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü mask
Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor mask
Galatasaray’da hazırlıklar sürüyor
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı mask
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Diego Costa, 6 ay hapis cezası aldı mask
Diego Costa, 6 ay hapis cezası aldı
Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç oyuncularını kiralıyor mask
Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç oyuncularını kiralıyor
TVF, yeni sezonda yabancı sayılarını değiştirmedi mask
TVF, yeni sezonda yabancı sayılarını değiştirmedi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını... mask
Esra Erol'da 18'lik Çocuk Faciası! Annesi ve Babasından Habersiz Kaçtı, Hamile Kaldı! Babası Canlı Yayında Kızını...
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen mask
Ankara Gölbaşı sularında flamingolardan görsel şölen

GALERİ

Platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber mask
Platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber
Stadı dolduran cemaat havadan görüntülendi - Video Haber mask
Stadı dolduran cemaat havadan görüntülendi - Video Haber
10 millet bahçesi daha açılıyor - Video Haber mask
10 millet bahçesi daha açılıyor - Video Haber
Çevreyi kirleten İSKİ’ye para cezası - Video Haber mask
Çevreyi kirleten İSKİ’ye para cezası - Video Haber
Meksikalılar Lopez için sokağa döküldü - Video Haber mask
Meksikalılar Lopez için sokağa döküldü - Video Haber
Adalet Sarayı’ndaki korona virüs önlemleri görüntülendi mask
Adalet Sarayı’ndaki korona virüs önlemleri görüntülendi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL