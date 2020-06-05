Ankara'da Keçiörengücü George Floyd’u andı

Mor Menekşeler, bugün Ankara Aktepe Tesisleri’nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde, diz çökerek ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd’u andı.
Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Keçiörengücü antrenmana 5’e 2 pas çalışması ile başladı, mor-beyazlılar aerobik parkur ve aerobik oyun ile günü noktaladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz