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Ankara'da Keçiörengücü George Floyd’u andı

ABD vatandaşı George Floyd’un Minneapolis’te bir polis memuru tarafından boğularak öldürülmesine TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü futbolcuları da sessiz kalmadı.
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Mor Menekşeler, bugün Ankara Aktepe Tesisleri’nde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde, diz çökerek ırkçılığa tepki gösterdi ve Floyd’u andı.

Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Keçiörengücü antrenmana 5’e 2 pas çalışması ile başladı, mor-beyazlılar aerobik parkur ve aerobik oyun ile günü noktaladı.

Bugün 21:16 TSİ İHA Ankara- Spor

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