Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, “Fark Ödemeleri kapsamında, Yağlı Tohumlar desteği olarak 49 bin 946 çiftçimize 340 milyon TL, Hayvancılık Destekleri kapsamında Hayvan Hastalıkları Desteği olarak bin 131 üreticimize 27 milyon TL, Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Projesi desteği kapsamında 468 çiftçimize 3,6 milyon TL olmak üzere, toplamda 374 milyon TL destekleme ödemesi, bugün saat 18:00 itibari ile çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır” dedi.
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Bakan Açıkladı: 374 milyon TL destek ödemesi hesaplara yatırıldı - Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, destek ödemesi olarak, çiftçilerin hesabına 374 milyon lira yatırıldığını açıkladı.
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