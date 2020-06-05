İdlib’de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı...

İdlib’de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 askerimiz şehit,, 2 askerimiz yaralandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “İdlib’de 5 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz” denildi.