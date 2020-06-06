Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:44 TSİ- Belediyeler G: Bugün 11:31 TSİ

Başkan Balcı: “Koronavirüsle mücadelemiz henüz bitmedi''

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcının talimatlarıyla ilçe genelinde koronavirüse karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatlarıyla, ilçe genelinde korona virüse karşı başlatılan temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Koronavirüsle mücadelenin henüz bitmediğini vurgulayan Başkan Balcı, “ Altındağ Belediyesi olarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımıza titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz” dedi.

Altındağ Belediyesi, korona virüsüne karşı alınan tedbirleri aksatmadan uygulamaya devam ediyor. İlçede bulunan her nokta, yeniden kapılarını açan işletmeler, müzeler, kütüphaneler, spor tesisleri, kısacası vatandaşların kullanım alanlarının tamamı kurulan ekip tarafından titizlikle dezenfekte ediliyor. Ekipler, çalışmalarını ilçe genelinde aralıksız olarak sürdürüyor.

MAHALLE MAHALLE VİRÜSLE MÜCADELE

Korona virüsle mücadelede hiçbir detayı atlamayan Altındağ Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını mahalle mahalle Altındağ’ın tüm noktalarında sürdürüyor. Virüsle mücadele amacıyla özel olarak kurulan temizlik ekipleri, ilaçlama ve yıkama araçlarıyla detaylı temizlik gerçekleştiriyor. Yollar ve çöp noktaları ilaçlı sularla yıkanırken, bölgedeki çöpler de uzaklaştırılıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte göreve başlayan temizlik ekipleri, 24 saat aralıksız mesai yapıyor. Altındağ Belediyesi’nin hassas çalışmaları, vatandaşlardan tam not alıyor.

MÜCADELEYE DEVAM…

Her gün ilçedeki farklı bir mahalleye giden ekiplerin, rutin temizlik işlerinin dışında, detaylı çalışma yürüttüğünü söyleyen Başkan Balcı “Koronavirüsle mücadelenin ilk günlerinden itibaren belediye olarak ne gerekiyorsa yaptık. Yetkili kişi ve kurumlar tarafından belirlenen hijyen tedbirlerinin tamamını ivedilikle hayata geçirdik ve uygulanması için gerekli tüm denetim ve kontrolleri yaptık. Altındağ’da temizlenmedik nokta, girilmedik sokak bırakmadık. Yeni sosyal hayatımızda da bu hijyen tedbirlerinin uygulanması ve tedbirin elden bırakılmaması çok önemli… Bu nedenle aklınıza gelebilecek her noktada ilaçlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, virüsle mücadele görevlerini de başarıyla sürdürüyorlar” dedi.

Vatandaşlara, Sağlık Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda, hijyen kurallarına uymanın önemini bir kez daha hatırlatan Başkan Balcı “Yeniden başladığımız sosyal hayatımızda da gerekli tedbirleri alarak, içerisinde bulunduğumuz süreci zararsız veya en az zararla atlatmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya Belediyesi'nden odüllü online sınav mask
Çankaya Belediyesi'nden odüllü online sınav
Başkan Şimşek çöp toplama etkinliğine imza attı mask
Başkan Şimşek çöp toplama etkinliğine imza attı
Çankaya Belediyesi'nden Çevre Günü'ne özel hediyeler mask
Çankaya Belediyesi'nden Çevre Günü'ne özel hediyeler
Yenimahalle’de 8169 noktada dezenfeksiyon mask
Yenimahalle’de 8169 noktada dezenfeksiyon
Başkan Altınok'tan örnek davranış... O yavruları sahiplendi! mask
Başkan Altınok'tan örnek davranış... O yavruları sahiplendi!
Mamak adeta bir üretim atölyesine döndü mask
Mamak adeta bir üretim atölyesine döndü
Çile haline dönüşmüştü... ASKİ son veriyor! mask
Çile haline dönüşmüştü... ASKİ son veriyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden akaryakıt desteği mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden akaryakıt desteği
Ankara Gölbaşı öncü oluyor... Ankara Belediyelerinde meydan okuma başlıyor! mask
Ankara Gölbaşı öncü oluyor... Ankara Belediyelerinde meydan okuma başlıyor!
Yenimahalle’den geri dönüşüme büyük katkı mask
Yenimahalle’den geri dönüşüme büyük katkı

Bugün 09:44 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mamak adeta bir üretim atölyesine döndü mask
Mamak adeta bir üretim atölyesine döndü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yıllar sonra bir kez daha sıkı sıkı kenetlendik mask
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yıllar sonra bir kez daha sıkı sıkı kenetlendik
Ankara'da Keçiörengücü George Floyd’u andı mask
Ankara'da Keçiörengücü George Floyd’u andı
Bala'lılara müjde! Doğalgaz Geliyor... mask
Bala'lılara müjde! Doğalgaz Geliyor...
Ankara Gölbaşı öncü oluyor... Ankara Belediyelerinde meydan okuma başlıyor! mask
Ankara Gölbaşı öncü oluyor... Ankara Belediyelerinde meydan okuma başlıyor!
Yenimahalle’den geri dönüşüme büyük katkı mask
Yenimahalle’den geri dönüşüme büyük katkı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda mask
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu mask
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu

GALERİ

Sular yükseldi, sadece Türk bayrağı su yüzeyinde kaldı mask
Sular yükseldi, sadece Türk bayrağı su yüzeyinde kaldı
Trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber mask
Trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber
Kavgayı ayırmak isteyen kadın canından oldu! Video Haber mask
Kavgayı ayırmak isteyen kadın canından oldu! Video Haber
Son Dakika: Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı mask
Son Dakika: Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı
“Çilek Ay Tutulması” kartpostallık manzara oluşturdu - Video Haber mask
“Çilek Ay Tutulması” kartpostallık manzara oluşturdu - Video Haber
Malatyaki deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi - Video Haber mask
Malatyaki deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL