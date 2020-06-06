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Bugün 09:56 TSİ- Spor

"Kırkpınar için ağustos ve eylül ayını konuştuk"

Korona virüs nedeniyle ertelenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ne zaman yapılacağına ilişkin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Ağustos ve eylül ayı ile ilgili konuştuk. Fakat bunları şimdiden açıklamak çok doğru değil" dedi.
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Bu yıl 3-4-5 Temmuz’da 659.’su gerçekleştirilmesi planlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, korona virüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"HİÇ KİMSENİN ÖNGÖREMEDİĞİ BİR SÜREÇ VAR"

Belirsizliklerin yoğun olarak yaşandığı bir dönemin içinden geçildiğine dikkat çeken Gürkan, "Yağlı Güreş bir açık hava sporu. Aslolan açık havada yapılmasıdır. İnşallah ülkemiz, bütün dünya korona virüsü bir an önce defederiz. Havalar da müsaitken şanına yakışır bir şekilde Kırkpınarımızı da diğer güreşlerimizi de yaparız. En büyük temennimiz bu. Ama şu anda hiç kimsenin öngöremediği bir süreç var. Tabii ki bazı tarihler konuştuk. Ağustos ve eylül ayı ile ilgili konuştuk. Fakat bunları şimdiden açıklamak çok doğru değil. Niye doğru değil; ne geleceğini bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"

Kendisine ısrarla Kırkpınar’ın düzenleneceği tarihin sorulduğunu belirten Recep Gürkan, "Şunu söylüyorum; 3 Temmuz’da Edirne’de toplantıyı yapacağız. Aslında her şey yine bizim elimizde. Eğer biz Türk milleti olarak Sağlık Bakanlığı’nın açıklamış olduğu kurallara, kararlara, sosyal mesafeye, hijyene, maskeye dikkat edersek bu süreci çok kısa sürede ve kolay bir şekilde atlatacağız. Yağlı Güreşleri de çok daha yakın tarihte yapacağız. Ama biz kurallara uymazsak o zaman bu beladan daha zor ve uzun sürede kurtulacağız. Aslında sorunun cevabı da bize bağlı" diye konuştu.

Son olarak vatandaşlara seslenen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Sevgili milletimiz, sevgili halkımız kurallara uyalım. Güreşlerimizi de diğer sporları da zamanında şanına, şerefine, şöhretine yakışır bir şekilde yapalım. En doğru temenni de bu" dedi.

(İHA)

Bugün 09:56 TSİ İHA İstanbul- Spor

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