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Başkan Altınok'tan örnek davranış... O yavruları sahiplendi!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atapark Mahallesinde yürüttüğü denetimler sırasında karşılaştığı 7 adet minik köpek yavrusunu sahiplenerek koruma altına aldı.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atapark Mahallesinde yürüttüğü denetimler sırasında karşılaştığı 7 adet minik köpek yavrusunu sahiplenerek koruma altına aldı. Altınok, “Yüce rabbimin yarattığı dilsiz varlıklara sahip çıkmak gönül işidir. Biz de gerek evcil hayvanlarımıza gerekse sokak hayvanlarımıza her türlü gıda, bakım, tedavi ve koruma desteğini sağlıyoruz” dedi. 

7 YAVRU İÇİN MAMA VE BAKIM DESTEĞİ

Başkan Turgut Altınok, Keçiören Atapark Mahallesinde cadde, sokak ve parklarda sürdürdüğü denetimler sırasında karşılaştığı 7 adet minik köpek yavrusunu koruma altına aldı. Altınok, mahalle sakinlerinin taleplerini dinlediği sırada anneleri tarafından terk edildiğini öğrendiği köpek yavrularına mahalleliler tarafından sahip çıkıldığını öğrendi. Vatandaşlar tarafından barınağa götürülmeleri istenmeyen minik yavrular için düzenli olarak bakım ve yiyecek desteği yapılması talimatı veren Altınok, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü veteriner hekimlerini de minik yuvaların sağlık kontrollerini yapmaları için yuvanın bulunduğu noktaya yönlendirdi.

“SU VE YİYECEK BIRAKALIM”

Altınok, sokak hayvanlarına yiyecek temin edilmesi için vatandaşlara yönelik çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

“Sokaklara, evlerimizin ve dükkânlarımızın önlerine yiyecek ve su bırakalım. Gönlü ve yüreği güzel olan her bir insanımızı sokak hayvanlarına sahip çıkmaya davet ediyorum. Dili olan ama konuşamayan; acıktığını, susadığını, üşüdüğünü söyleyemeyen masum dostlarımıza toplum olarak kanat gereceğimize de yürekten inanıyorum. Biz de Keçiören Belediyesi olarak Allah’ın yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıklara sahip çıkmaya devam edeceğiz.”
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Bugün 10:28 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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