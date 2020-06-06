Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:52 TSİ- Siyaset

Libya’da barışın en büyük engeli Hafter ile Mısır Yönetimi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada dile getirdiği asılsız ithamların reddedildiğini ifade etti. Aksoy, Libya’da barış ve istikrarın yeniden oluşturulması yönündeki engeli ise, "Meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır Yönetimi ve diğer destekçileri oluşturmaktadır" sözleriyle belirtti.
mask

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada dile getirdiği asılsız ithamların reddedildiğini ifade etti. Aksoy, Libya’da barış ve istikrarın yeniden oluşturulması yönündeki engeli ise, "Meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır Yönetimi ve diğer destekçileri oluşturmaktadır" sözleriyle belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry’nin Türkiye’ye yönelik ithamlarına ilişkin olarak açıklama yaptı. Sözcü Aksoy, Mısır Dışişleri Bakanı Shoukry’nin, 4 Haziran’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Küçük Grup Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Türkiye’ye yönelik ithamlarına yönelik, “Libya bağlamında dile getirdiği asılsız ithamları reddediyoruz. Esasen, toplantıda ülkemizi temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Mısır Dışişleri Bakanı’na gereken cevabı vermiştir. Toplantı sırasında tarafımızca dile getirildiği üzere, Libya’da barış ve istikrarın tesisinin önündeki en büyük engeli meşru hükümeti devirerek bölgede bir başka otoriter rejim kurmaya yeltenen darbeci ve korsan Hafter ile bu şahsa her türlü desteği sağlayan Mısır Yönetimi ve diğer destekçileri oluşturmaktadır. Darbeyle işbaşına gelenlerin bir darbeciyi desteklemesi de şaşırtıcı değildir. Mısır’ın darbeci Hafter’e yıllardır sağladığı askeri destek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının açık ihlalini teşkil etmektedir. Libya halkı, ülkesinin birliğini ve geleceğini tehdit eden, kendi halkına zulüm etmekte beis görmeyen darbeci Hafter’i destekleyenleri, Libya’da yaşanan kaos ve istikrarsızlıktan dolayı daima sorumlu tutacaktır. Suriye’de DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele ederek binlerce teröristi etkisiz hale getiren tek ülke olan Türkiye, Libya’daki meşru Hükümete talebi ve ilgili BM kararları çerçevesinde verdiği desteği sürdürecek, ülkede barış, huzur ve istikrarın tesis edilmesi yönündeki çabalarını devam ettirecektir” açıklamasında bulundu.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Bugün 10:52 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Çubuklu şehit babasından Kılıçdaroğlu’na ziyaret mask
Çubuklu şehit babasından Kılıçdaroğlu’na ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit’i kabul etti mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Başkanı Yiğit’i kabul etti
"2020’yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız” mask
"2020’yi pozitif büyüme performansı ile kapatacağız”
Bakan Varank açıkladı: Sanayi-Doktora Programının sonuçları belli oldu mask
Bakan Varank açıkladı: Sanayi-Doktora Programının sonuçları belli oldu
MHP'li Sermet Atay: "Hırsızlık suçlarında düşüş var" mask
MHP'li Sermet Atay: "Hırsızlık suçlarında düşüş var"
Ankara'da TBMM çalışmaları hararetli başladı - Haberler Ankara mask
Ankara'da TBMM çalışmaları hararetli başladı - Haberler Ankara
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda mask
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu mask
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu

GALERİ

Sular yükseldi, sadece Türk bayrağı su yüzeyinde kaldı mask
Sular yükseldi, sadece Türk bayrağı su yüzeyinde kaldı
Trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber mask
Trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber
Kavgayı ayırmak isteyen kadın canından oldu! Video Haber mask
Kavgayı ayırmak isteyen kadın canından oldu! Video Haber
Son Dakika: Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı mask
Son Dakika: Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı
“Çilek Ay Tutulması” kartpostallık manzara oluşturdu - Video Haber mask
“Çilek Ay Tutulması” kartpostallık manzara oluşturdu - Video Haber
Malatyaki deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi - Video Haber mask
Malatyaki deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL