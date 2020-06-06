Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:54 TSİ- Belediyeler G: Bugün 10:56 TSİ

Çankaya Belediyesi'nden Çevre Günü'ne özel hediyeler

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Dünya tükenmeden herkesin doğayı sevmesini ve korumasını diliyorum.”

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetleri kapsamında çevre kitapları, çocuklar için boyama kitapları ve boya kalemleri armağan etti. 

Çankaya Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında sokaktaki vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara çevre bilincini artırmaya yönelik kitaplar, çocuklara boyama kitapları ve boya kalemleri, arındırıcı hijyenik jel, maske, Nutuk ve Türk Bayrağı dağıttı.

Dünyanın içinden geçtiği pandemi sürecinin doğayı korumanın öneminin bir kez daha kendini gösterdiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yediğimiz yiyecekler, soluduğumuz hava, içtiğimiz su ve gezegenimizi yaşanabilir kılan doğayı korumak kendimizi korumaktır. Ormanların ve sulak alanların yok edilmesi, diğer canlılara yaşanacak alan bırakılmaması yalnızca doğanın dengesini bozmakla kalmadı, insanın yaptıkları  salgın hastalık olarak insana geri döndü. Bunu bilerek yaşamak zorundayız. Dünya tükenemeden herkesin doğayı sevmesi ve korumasını diliyorum” diye konuştu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlik düzenleyen Çankaya Belediyesi farklı bir çalışmaya imza attı. Kütüphane olarak tasarlanan çöp kamyonuyla taşınan kitaplar vatandaşlara dağıtıldı. Bahçelievler 7. Caddenin girişinde ve daha sonra da cadde boyunca çevre bilincinin artması ve daha duyarlı bir toplum için çevreyi korumaya yönelik kitaplar dağıtan Belediye çalışanlarına vatandaşlar da ilgi gösterdi. Çocuklara, boyama kitapları ve boya kalemleri de dağıtan ekipler, vatandaşlara Türk Bayrağı ve Nutuk da armağan etti. Dünyada korona pandemisinin etkilerinin sürdüğü günlerden geçtiğimiz için maske ve arındırıcı hijyenik jel de verildi.  
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya Belediyesi'nden odüllü online sınav mask
Çankaya Belediyesi'nden odüllü online sınav
Başkan Şimşek çöp toplama etkinliğine imza attı mask
Başkan Şimşek çöp toplama etkinliğine imza attı
Yenimahalle’de 8169 noktada dezenfeksiyon mask
Yenimahalle’de 8169 noktada dezenfeksiyon
Başkan Altınok'tan örnek davranış... O yavruları sahiplendi! mask
Başkan Altınok'tan örnek davranış... O yavruları sahiplendi!
Mamak adeta bir üretim atölyesine döndü mask
Mamak adeta bir üretim atölyesine döndü
Çile haline dönüşmüştü... ASKİ son veriyor! mask
Çile haline dönüşmüştü... ASKİ son veriyor!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden akaryakıt desteği mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden akaryakıt desteği
Başkan Balcı: “Koronavirüsle mücadelemiz henüz bitmedi'' mask
Başkan Balcı: “Koronavirüsle mücadelemiz henüz bitmedi''
Ankara Gölbaşı öncü oluyor... Ankara Belediyelerinde meydan okuma başlıyor! mask
Ankara Gölbaşı öncü oluyor... Ankara Belediyelerinde meydan okuma başlıyor!
Yenimahalle’den geri dönüşüme büyük katkı mask
Yenimahalle’den geri dönüşüme büyük katkı

Bugün 10:54 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Mamak adeta bir üretim atölyesine döndü mask
Mamak adeta bir üretim atölyesine döndü
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yıllar sonra bir kez daha sıkı sıkı kenetlendik mask
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Yıllar sonra bir kez daha sıkı sıkı kenetlendik
Ankara'da Keçiörengücü George Floyd’u andı mask
Ankara'da Keçiörengücü George Floyd’u andı
Bala'lılara müjde! Doğalgaz Geliyor... mask
Bala'lılara müjde! Doğalgaz Geliyor...
Ankara Gölbaşı öncü oluyor... Ankara Belediyelerinde meydan okuma başlıyor! mask
Ankara Gölbaşı öncü oluyor... Ankara Belediyelerinde meydan okuma başlıyor!
Yenimahalle’den geri dönüşüme büyük katkı mask
Yenimahalle’den geri dönüşüme büyük katkı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda mask
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu mask
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu

GALERİ

Sular yükseldi, sadece Türk bayrağı su yüzeyinde kaldı mask
Sular yükseldi, sadece Türk bayrağı su yüzeyinde kaldı
Trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber mask
Trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber
Kavgayı ayırmak isteyen kadın canından oldu! Video Haber mask
Kavgayı ayırmak isteyen kadın canından oldu! Video Haber
Son Dakika: Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı mask
Son Dakika: Enis Berberoğlu cezaevinden çıktı
“Çilek Ay Tutulması” kartpostallık manzara oluşturdu - Video Haber mask
“Çilek Ay Tutulması” kartpostallık manzara oluşturdu - Video Haber
Malatyaki deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi - Video Haber mask
Malatyaki deprem Elazığ’da kuvvetli hissedildi - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL