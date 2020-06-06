Bugün 13:03 TSİ - Asayiş

Son Dakika: Teröristler yine sivilleri hedef aldı

MSB:"Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına devam ediyor. Bebek katilleri bu kez de Rasulayn’daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırı ile ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı".