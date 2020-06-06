ATV ekranlarına ışık saçan gündüz programlarından biri olan Esra Erol’da, sosyal medyanın gündemi olan bir bölüme daha imzasını attı. Stüdyoda duygu dolu anlar yaşandı. Ekran başındaki izleyenler gözyaşlarını tutamadı.

20 yaşındaki bir gencin kimliğinde babası olarak yazan kişinin gerçek babası olmadığını öğrenmesi üzerine hayatının şokunu yaşadı. Böylesi bir olayın ardından çıkmış olduğu Esra Erol programında, canlı yayında babasının aslında başka biri olduğunu söylemek zorunda kaldı.

Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...

Her geçen gün farklı bir konu ile ekranlara gelen Esra Erol programında, geçtiğimiz haftalarda canlı yayın karşısında yaşanan olayda herkes duygu dolu anlar yaşadı. 20 yaşındaki gencin hiç görmediği babasını bulmak için Esra Erol’un kapısını çaldı ve ondan yardım istedi. İzleyenleri derinden etkileyen bu olay gözyaşlarına sebep oldu. Acıklı hayat hikayesini anlatan Uğurcan Celepoğlu izleyicilerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Esra Erol programına babasını bulmak için katılan Uğurcan Celepoğlu yaşadıkları ve anlattıklarıyla tüm izleyenlerin yüreğini burktu. 13 yaşına kadar hayatı zaten hep zorluklarla geçmiş. 13 yaşına kadar hayatının hep yetiştirme yurdunda hayat mücadelesiyle geçirmiş. Uğurcan Celepoğlu, sonrasında annesi Nargüzel Celepoğlu’nun yanına giderek burada yaşamına devam etmiş.

Kimliğinde babası olarak adı yazan kişi Ali Celepoğlu’nu yıllarca babası olarak tanıyan Uğurcan Celepoğlu, babasınn hasretini sonlandırmak için yurttan ayrılarak annesinin yanına gittiğini fakat her babasını sorduğunda defalarca annesi tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlattı.

Gerçek Babasının Başka Biri Olduğunu Yıllar Sonra Öğrendi

Uğurcan Celepoğlu programa katılımının ardından canlı yayına bağlanan annesi Nargüzel Celepoğlu, çocuk yaşta Ali Celepoğlu tarafından kandırılarak birlikte kaçtıklarını söyledi. Bu olayın üzerine aile büyüklerinin öğrenmesinin hemen ardından nikah kıydıklarını söylen Nargüzel Hanım, evliliğinin kısa süre içerisinde de Uğurcan adında oğlunu dünyaya getirdiğini anlattı.

İddiaların odağında olan, babası olarak aranan Ali Celepoğlu ise yayına katılarak hakkında ortaya atılan tüm iddiaları reddetti. Bunun üzerine yapılan DNA testine göre Uğurcan Celepoğlu’nun gerçek babasının Ali Celepoğlu olmadığı öğrenildi. Anne Nargül Celepoğlu DNA testinin ardından canlı yayında Uğurcan’ın babasının başka biri olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı. 1999 yılında Ali Celepoğlu ile evlendikten kısa süre sonra kaçtığını itiraf eden Nargül Hanım, Tokat’ta yaşayan U.Y.’nin Uğurcan’ın gerçek babası olduğunu bildirdi.