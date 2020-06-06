MSB’den yapılan açıklamada, "Komandolarımız, başarıyla icra ettikleri operasyonlarla terör örgütü PKK ‘nın hain tuzaklarını bozuyor. Her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam ediliyor. Komandolarımız son olarak Hakkâri/ Çukurca bölgesinde icra ettikleri arama tarama faaliyetinde, bölücü terör örgütü PKK’nın birliklerimize zaiyat verdirmek üzere tuzakladığı 20 adet EYP’yi tespit etti. EYP’ler, METİ Timimizce imha edildi" denildi.
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Komandolar, terör örgütü PKK’nın tuzakladığı EYP’leri imha ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK’nın birliklerimize zaiyat verdirmek üzere tuzakladığı 20 adet EYP’nin tespit edilerek METİ Timlerince imha edildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz