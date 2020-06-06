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Bugün 16:07 TSİ- Siyaset

Kılıçdaroğlu, çevre örgütleri temsilcileri ve aktivistlerle video konferans yoluyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çevre konusunda hepimiz çok duyarlıyız. Güzel bir çevrede yaşamak istiyoruz. Biz de ağaç görmek istiyoruz” dedi.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çevre örgütleri temsilcileri ve aktivistlerle video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirdi. Her yaştan ve her meslekten temsilci ve aktivistin katılım sağladığı görüşmede Kılıçdaroğlu’na Türkiye’nin enerji sektöründeki yatırımlarından bahsedildi. Kömür enerjisine yapılan yatırımlar, su kirliliği, nükleer santrallerin zararları gibi birçok konu üzerinde görüş bildiren 12 aktiviste cevaben Kılıçdaroğlu, “Çevre konusunda hepimiz çok duyarlıyız. Güzel bir çevrede yaşamak istiyoruz. Biz de ağaç görmek istiyoruz. İnsanlar dışındaki diğer canlıların haklarının olduğuna da inanıyoruz. Dolayısıyla bu varlıkların korunması lazım. Bu varlıklar korunurken tarihi, kültürel varlıkların da korunması lazım. Yapılan mücadeleler beklediğimiz anlamda amaca ulaşmasa bile tarihe not düşülmesi açısından önemli” diye konuştu.

Planlamanın olduğu her yerde rantın da olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Yaşamadıkça sorunları kavrayamıyoruz. Kentin ve planlamanın olduğu her yerde rant vardır. Sorun şudur: ‘Rant kimin için kullanılacaktır?’ Rantın beldede yaşayan insanlara eşit paylaştırılması lazım. Her zaman verdiğimiz mücadelenin sonucunu almamak mücadeleden vazgeçmek anlamına gelmemeli” dedi.

(İHA)

Bugün 16:07 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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