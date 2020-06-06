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Bugün 16:07 TSİ- Asayiş

Ankara polisinden “Matador” operasyonu

Ankara Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, düzenlediği operasyonla “Matador” lakaplı dolandırıcı kardeşleri yakaladı.
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Ankara Emniyet müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyonlarıyla pek çok şebekeyi çökertmişti. Büro polisi, düzenlediği son operasyonla Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye genelinde aynı yöntemlerle suç işleyen çeteyi, bir ay boyunca teknik takibe aldı. Polis, dolandırıcıların Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir mağdurun yarım milyon değerindeki döviz ve ziynet eşyalarını dolandırıcılık yöntemiyle çaldığını tespit etti.

Yan-Dol ekipleri, Balıkesir’den Şanlıurfa’ya dönen şebekeyi takibe aldı. Güzergah üzerinde Ankara’ya gelen şüpheliler, yol üzerinde düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

ARABAYA ZİYNET EŞYASI ZULALADILAR

Şahısları gözaltına alan polis ekipleri, yakalanan araçta arama yaptı. Arama sonucunda polis, 17 bin 450 euro ve piyasa değeri 240 bin TL olan ziynet eşyalarının arabanın çeşitli yerlerine gizlendiğini tespit etti. Ayrıca, ziynet eşyalarının yanında Güler M. tarafından yazılmış bir not da bulundu. Notta, “Çocuklarım ve torunlarım için biriktirdiklerimi size veriyorum” yazıyordu. Bulunan ziynet eşyaları, 82 yaşındaki mağdur Güler M.’ye teslim edildi.

DOLANDIRIRKEN SU İSTEDİLER

Gözaltına alınan iki kişinin “Matador” lakaplı dolandırıcı kardeşler olduğu tespit edildi. Öte yandan, şahısların Güler M.’den parayı alırken bir bardak su istedikleri de ortaya çıktı.

Matador lakaplı kardeşlerin, ifadelerinde, “Altınlar ve paradan bilgimiz yok, teybin arka boşluğuna kimin koyduğunu bilmiyoruz” dedikleri de öğrenildi.

Örgütlü şekilde dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

(İHA)

Bugün 16:07 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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