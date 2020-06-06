"Hafter’e bağlı milislerin T-122 Sakarya kullandığı" iddiası

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu lançerin, yerli üretim olmadığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin elindeki Güney Kore üretimi lançerlerinden olduğu öğrenildi.
Üzerindeki roket podunun, Roketsan tarafından Birleşik Arap Emirlikleri’ne satılan kompozit tüplü, tek kullanımlı olduğu ifade edildi.
Sistemin, dost unsurlarca ele geçirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz