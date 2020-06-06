Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 19:48 TSİ- Asayiş

Barış Çakan ile ilgili asılsız paylaşımlar yapan 36 kişi hakkında yasal işlem

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Etimesgut’ta çıkan kavgada bıçakla yaralanarak hayatını kaybeden Barış Çakan ile ilgili sosyal medya üzerinden asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 36 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi.
mask

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “31 Mayıs 2020 tarihinde ilimiz Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan kavgada Barış Çakan isimli vatandaşımızın yaşamını yitirdiği üzücü hadise ile ilgili olarak; bazı sosyal medya hesaplarından soruşturmaya müdahale edildiği yönünde asılsız ve gerçek dışı paylaşımlar yapılmaktadır. Yaşanan elim olayı istismar ederek bundan siyasi ve ideolojik çıkar sağlamaya çalıştığı tespit edilen 36 şahıs hakkında ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunularak yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, bu tür asılsız ve gerçek dışı paylaşım yapan şahısların tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği de vurgulandı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Bugün 19:48 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Zalimler! 10 Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktılar mask
Zalimler! 10 Günlük Bebeği Cami Avlusuna Bıraktılar
İdlib’de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı... mask
İdlib’de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 askerimiz şehit, 2 askerimiz yaralı...
Ankara Emniyeti Affetmedi! Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı mask
Ankara Emniyeti Affetmedi! Uyuşturucu satıcıları kovalamaca sonucu yakalandı
Eşinin boğazından, göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürmüştü! Kocadan şok savunma "adalete güveniyorum" mask
Eşinin boğazından, göğsünden ve karnından bıçaklayarak öldürmüştü! Kocadan şok savunma "adalete güveniyorum"
Kan Donduran Cinayet! Banyoda Doğurup Pencereden Atmış! mask
Kan Donduran Cinayet! Banyoda Doğurup Pencereden Atmış!
Siirt’te 2 terörist etkisiz hale getirildi mask
Siirt’te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda mask
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp... mask
Müge Anlı'da Tir Tir Titreten Olay! 22 Yaşındaki Genci Parçalara Ayırıp...
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz... mask
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...

GALERİ

65 yaş üstüne Müjdeli Haber! Sokağa çıkma izin iki güne çıkarılıyor - Ankara mask
65 yaş üstüne Müjdeli Haber! Sokağa çıkma izin iki güne çıkarılıyor - Ankara
Ankara'da Sosyal belediyeciliğe örnek çalışma! Evde Bakım Hizmeti kesintisiz sürüyor mask
Ankara'da Sosyal belediyeciliğe örnek çalışma! Evde Bakım Hizmeti kesintisiz sürüyor
Gölbaşi Belediyesi'ne Sevgi Seli! Dolunayın Gölgesinde Sinema Keyfi Mest Etti! mask
Gölbaşi Belediyesi'ne Sevgi Seli! Dolunayın Gölgesinde Sinema Keyfi Mest Etti!
Uzmandan tavsiye: "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın" mask
Uzmandan tavsiye: "Köyde gibi yaşayın, erken yatın erken kalkın"
Sular yükseldi, sadece Türk bayrağı su yüzeyinde kaldı mask
Sular yükseldi, sadece Türk bayrağı su yüzeyinde kaldı
Trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber mask
Trafik kazası araç kamerası tarafından kaydedildi - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL