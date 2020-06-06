Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Siirt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda; -2 piyade tüfeği, -9 şarjör, -1 termal silah dürbünü ve çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verdi.
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Siirt kırsalında PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Jandarma Genel Komutanlığı, Siirt kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz