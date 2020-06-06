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Bugün 21:11 TSİ- Spor

Galatasaray’da testler negatif

Galatasaray’da bugün yapılan Covid-19 testleri negatif çıktı.
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (6 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" denildi.

(İHA)

Bugün 21:11 TSİ İHA İstanbul- Spor

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