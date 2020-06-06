Başkent'te korkutan kaza! Kamyon EGO otobüsüne çarptı...

Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolde çıkan kamyonu önde giden EGO otobüsüne çarptı. Kazada maddi hasar oluşurken can kaybı olmadı.

Ego otobüs Kazası, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Ankara Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan kamyon sürücüsü E.Ü. idaresindeki 06 EG 586 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak 06 BE 8013 plakalı EGO arkadan otobüsüne çarptı.

Kazanın oluşumu şöyle gerçekleşti, Çarpmanın etkisiyle EGO otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolda park halindeki 06 HUA 82 plakalı servis aracına çarparak otobüsü durdurabildi. Ankara'da yaşanan kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken EGO otobüsü içindeki bazı yolcuların korktuğu görüldü. Kamyon şoförü E.Ü. ise kazadan sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.