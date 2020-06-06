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Bugün 22:41 TSİ- Sağlık

Bakan Koca’dan "Dünya Diyetisyenler Günü" mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Diyetisyenler Günü’nü “Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz” mesajı ile kutladı.
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Bakan Koca sosyal medya hesabından Dünya Diyetisyenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Koca, “Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dâhil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. Dünya Diyetisyenler günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Bugün 22:41 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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