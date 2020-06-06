Bakan Koca sosyal medya hesabından Dünya Diyetisyenler günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bakan Koca, “Salgın, beslenme alışkanlıklarımız, rutin egzersizlerimiz dâhil, düzenimizi değiştirdi. Yeniden kendi normallerimize dönüyoruz. Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz. Diyetisyenlerimize yardımları için şimdiden teşekkür. Dünya Diyetisyenler günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Bugün 22:41 TSİ- Sağlık
Bakan Koca’dan "Dünya Diyetisyenler Günü" mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Diyetisyenler Günü’nü “Evde geçen günlerde birikmiş sorunları çözmeye başlıyoruz” mesajı ile kutladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz