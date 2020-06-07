Adalet Bakanlığından çevre dostu projeler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatıyla çevreci adalet kapsamında adalet ormanlarının oluşturulması, e-adalet, sıfır atık gibi önemli projeler hayata geçirildi. Çevreci adalet uygulamaları kapsamında bir yandan kağıtsız e-adalet sistemiyle binlerce ağaç kesilmekten kurtarılırken, Türkiye geneli adalet ormanlarıyla on binlerce fidan toprakla buluştu.

SON ÜÇ YILDA 2,6 MİLYON FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı daha yeşil bir Türkiye için önemli çalışmalar yaptı. Bu kapsamda son üç yılda 2 milyon 650 bin fidan dikimi ile 3,5 milyon ağacın bakımı gerçekleştirildi. Türkiye geneli 343 adalet ormanı oluşturuldu. Ayrıca adalet ormanları haricinde de okul bahçesi, yol kenarı ve kamu kurumlarının bahçelerinin bakımı ve yeşillendirme çalışmaları yapıldı.

E-TEBLİGAT İLE 915 TON KAĞIT TASARRUF EDİLDİ

E-tebligat uygulaması 1 Ocak 2019’da başladı. Uygulamanın hayata geçirildiği günden 20 Mayıs 2020 tarihine kadar 26 milyondan fazla elektronik tebligat gönderildi. Yapılan elektronik tebligatlar sayesinde toplamda 325 milyon 467 bin lira ve 915 ton kağıt tasarrufu sağlandı. Böylece 15 bin 560 yetişkin ağaç kesilmekten kurtuldu.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMESİNDEN GERİ DÖNÜŞÜM KUMBARASI

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve Türkiye genelinde yaygınlaştırılan Sıfır Atık Projesi’ne Türkiye’de ilk kez, geri dönüşüm malzemesinden geri dönüşüm kumbarası üreterek destek verdi. 2019 yılında üretilen yaklaşık 4 bin 500 kumbara talep eden kamu kurumlarına gönderildi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumunda bulunan geri dönüşüm tesislerinde 160 ton plastik, kağıt, karton ve metal atık geri dönüştürüldü. Anamur ve Edirne ceza infaz kurumları bünyesinde tarımsal faaliyetlerdeki kimyasal gübre kullanımını azaltılması ve topraktaki organik madde miktarının artırılması amacıyla 70 ton/yıl kapasiteli solucan gübresi üretim tesisi faaliyete geçirildi.

İşyurtları Kurumu, kaynakların doğru ve verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atıkların geri kazanılacak şekilde değerlendirilmesi kapsamında bir çok önemli projeye imza attı. Hem çevreye verdikleri zararlar hem de kaynakların sınırlı olması nedeniyle fosil yakıtlarının alternatifi olabilen yenilenebilir enerji kaynaklarını yaygınlaştırdı.

Yine tamamı organik malzemeden oyuncak ve özel eğitim materyali ve çevreye zararlı yakıt atığı bulunmayan elektrikli bisiklet, güneş enerjisi ve biogaz tesisi gibi çevreci ürünler üretildi.

İşyurtları Kurumu, kendi bünyesindeki boş arazilerin ağaçlandırılması, meyve ve aromatik bitki yetiştiriciliği çalışmalarıyla da önemli bir hizmeti yerine getiriyor.

(Mehmet Kalay/İHA)