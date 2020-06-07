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Conor McGregor, 3. kez emeklilik kararı aldı

İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu (UFC) Conor McGregor, 3. kez emeklilik kararı aldı. McGregor son olarak ocak ayında ringe çıkmış ve ABD’li Donald Cerrone’ni 40 saniyede nakavt etmişti.
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İrlandalı UFC sporcusu Conor McGregor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Emekli olmaya karar verdiğini söyleyen McGregor, "İnanılmaz anılar için hepinize teşekkür ederim. Ne yolculuk ama. Buraya Las Vegas’ta dünya şampiyonu olduktan sonra annemle çekildiğim fotoğrafı koyuyorum. Her şey gönlünüzce olsun" diye konuştu.

İrlandalı UFC dövüşçü, 2016 ve 2019 yıllarında da emekli olduğunu açıklayıp tekrar dönmüştü. McGregor, son olarak 2019 yılında Müslüman dövüşçü Khabib Nurmagomedov’a karşı aldığı ağır mağlubiyetten sonra emeklilik kararı alıp sonra yine kariyerine devam etti.

Conor McGrego, Ocak 2020’de yaptığı son dövüşünde ABD’li Donald Cerrone’ni 40 saniyede nakavt etmişti.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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