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Bu fırın yalnızca kadınların

Ekşi maya, su, un ve odun ateşi. Meşhur Kutludüğün ekmeğinin lezzetinin temelinde bunlar var ama asıl hüner Kutludüğünlü kadınlarda.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ekşi maya, su, un ve odun ateşi. Meşhur Kutludüğün ekmeğinin lezzetinin temelinde bunlar var ama asıl hüner Kutludüğünlü kadınlarda. Mamak Kutludüğün Mahallesi’nde yaşayan kadınlar Mamak Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda hizmete açılan fırında hem Kutludüğün’e has Kutludüğün ekmeğini üretiyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Lezzeti ile bağımlılık yapan Kutludüğün ekmeği yalnızca kadınlar tarafından işletilen fırında tat kazanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla fırının başına geçen ev hanımlarının yüzlerce yıllık tarifle hazırladığı ekmeklerin ünü ise il sınırlarını aşarken, Kutludüğün ekmeği de çok yakın tarihte Coğrafi İşaretli Ürünler içinde yerini alacak gibi görünüyor.

Mamak markası

Kutludüğün ekmeğinin Mamak için önemli bir marka ve geleneksel lezzet olduğunu söyleyen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kutludüğün’ün hamarat ablalarının, sevgi ve emeklerini katarak yaptıkları lezzetli ekmeklerimizi bugünlerde ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Ekmeğin yanı sıra MAKKOP bünyesinde kadınların üreteceği erişte, yoğurt, salça ve marmelat gibi gıda ürünlerinin de satışa sunulması ve pazarlanması için çalışmalarımız devam ediyor. Lezzeti ile bağımlılık yapan Kutludüğün mahallemizin tandır ekmeğini hizmete açtığımız fırında üretmeye devam ediyoruz. Broşürünü de yaptığımız ekmeğimizi aranan doğal ürünler içinde göreceğiz inşallah” dedi.

Kutludüğün ekmeğinin ünü Mamak sınırlarını aştı

Hem kadın istihdamını sağlamak hem de meşhur Kutludüğün ekmeğinin tanıtımını sağlamak amacıyla Mamak Belediyesi tarafından hizmete açılan fırında çalışan 4 kadın, yüzlerce yıllık tarifle hazırlanan Kutludüğün ekmeğiyle ev ekonomilerine sağlıyor. Mamak Kadın Kooperatifi'nde yolları kesişen 4 ev hanımı yıllarca ailesi için pişirdikleri ekşi mayalı doğal köy ekmeği için kolları sıvadı. Sabahın erken saatlerinde taş fırının başına geçen kadınlar güçleri birleştirdikleri fırında her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başardı. Taş fırının yakılmasından hamurun yoğrulmasına, ekmek hamurun şekillendirilmesine kadar tüm işleri sadece kadınların yaptığı bu fırından çıkan ekmeklerin ünü ise il sınırlarını aştı. Her gün yüzlerce ekmek pişiren kadınların hedefi bu lezzetle tüm ülkeyi tanıştırmak.

Lezzeti ekşi maya ve odun ateşinden

Kutludüğün ekmeği lezzetini ekşi mayadan ve odun ateşinden alıyor. Ekşi mayalı olması ve katkısız oluşu ise bağışıklığa destek oluyor. Günlerce bozulmadan kalabilen ekmeğe ilgi büyük. Ramazan ayı boyunca her gün fırından sıcak sıcak çıkan 700 ekmek, Kutludüğün Mahallesi’nde yaşayan ve  koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırıldı. Ekmekler ayrıca koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları, Gönül Çarşısı’na kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine Mamak Belediyesi ekipleri tarafından dağıtılıyor.
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Bugün 10:48 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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