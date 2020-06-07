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Yenimahalle Belediyesi SK iç transferi tamamladı

Hentbol Kadınlar Süper Lig’inde aldı sonuçlarla adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi SK, iç transferde 12 oyuncusuyla anlaşarak sözleşmeleri yeniledi.

Elif Duman
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde aldı sonuçlarla adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi SK, iç transferde 12 oyuncusuyla anlaşarak sözleşmeleri yeniledi.

Yenimahalle Belediyesi SK, Türkiye Hentbol Federasyonu’nun Koronavirüs salgını nedeniyle Ligde ve Türkiye Kupası’nda şampiyon ilan edilmeyeceğini açıklamasının ardından 12 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 25 puanla sezonu 2’nci tamamladı. EHF Avrupa Ligi’nde ve gelecek sezonda başarıyı hedefleyen Yenimahalle’nin melekleri, 12 oyuncusu ile yeniden sözleşme imzalayarak güçlü kadrosunu korumayı başardı.

Yenimahalle başarı için kadroyu korudu

2020-2021 Hentbol sezonunda Yenimahalle’ye yeni galibiyetleri kazandırmayı hedefleyen Yenimahalle Belediyesi SK; Selen Akalın, Yağmur Bembeyaz, Fatma Ay Babür (kaleci), Fatma Atalar (orta oyun kurucu), Bilgenur Öztürk (sağ oyun kurucu), Sabiha Gökçimen (sol oyun kurucu), Ceylan Aydemir, İlayda Dikbaş, Elif Yaren Uzun, Gülcan Tügel (sol kanat), Nurceren Akgün, Esra Ertap Koyunoğlu (pivot) ile sözleşme imzaladı.
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Bugün 12:31 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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