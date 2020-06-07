Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:41 TSİ- Ekonomi

Bakan Pekcan: ’’Yatırımcılarımıza her türlü desteği vermeye hazırız’’

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ’’Yatırımcılarımıza, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki iş insanlarımız Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu ürünlere yönelik yatırım yapsın’’ dedi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Başkanlığında İstişare Kurulu’nun 14’üncü Toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün katıldı. Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Mayıs ayında açıklanan ihracat rakamlarına değinerek, yıllık bazda ihracatta düşüş olmasına rağmen Mayıs ayında Nisan ayına göre bir toparlanma ivmesi görüldüğünü ifade etti.

Bayram tatilleri nedeniyle daha az çalışma gününe rağmen Mayıs’ta Nisan ayına göre ihracatın yüzde 10,8 arttığını belirten Bakan Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranının ilk 5 ayda yüzde 74,6 olarak gerçekleştiğini, altın hariç bakıldığında bu oranın yüzde 80’e çıktığını söyledi.

MAYIS AYINDA ARA MALI VE YATIRIM MALI İTHALATININ TOPLAM İTHALATIN YÜZDE 91,2’SİNİ OLUŞTURDUĞUNA DİKKATİ ÇEKEN BAKAN PEKCAN,ŞUNLARI KAYDETTİ:

’’İnşallah bunun en kısa zamanda üretime ve ihracata dönmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde hem en çok ihracatçı olduğumuz Avrupa Birliği ülkelerinin yeniden toparlanmasını bekliyor hem de dünya genelinde kademeli bir normalleşmeye geçişin olacağını düşünüyoruz. Bizim için Haziran ayı bir geçiş dönemi olacak ama biz bu geçiş dönemini çok hızlı atlamak durumundayız. Sağlık alanında göstermiş olduğumuz performansımıza dayalı ayrışmamızı ekonomi ve ticaret alanında da göstermek zorundayız. Bunun için el ele vererek sizlerle doğru, yerinde adımlar atmamız ve devletimizin kaynaklarını en uygun ölçüde, doğru adreslerde kullanmamız lazım. Ben bu süreci, üretim kapasitemiz, eğitimimiz, iş gücümüz ve Türkiye’de iş insanlarımızın ve ihracatçılarımızın dinamizmi ile çok başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum’’.

Mayıs ayında Sanal Ticaret Heyetlerine Özbekistan ve Kenya ile başladıklarını hatırlatan Bakan Pekcan, bunun Hindistan ve Güney Kore ile süreceğini, devamında Almanya ve Pakistan ile yapılacağını söyledi. 1-3 Haziran’da yapılan ilk sanal fuarın da çok başarılı bir şekilde tamamlandığını aktaran Bakan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Sanal Ticaret Heyetlerini ve Sanal Fuarları Ticaret Bakanlığı olarak desteklemeye devam edeceklerini, e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini de aynı şekilde destekleneceğini belirtti.

’’YEREL PARALARLA TİCARETİ ÖNE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ’’

Pandemi sürecinde ülkelerin içe kapanma dönemi yaşadığına işaret eden Bakan Pekcan, ’’Tabi biz bunu G-20 platformu, diğer küresel işbirliği toplantıları ve AB ülkeleri ile yaptığımız görüşmelerde değerlendiriyor, bu durumu nasıl aşabileceğimiz ve önleyebileceğimiz üzerine koordine bir şekilde çalışıyoruz. Şu gerçeği yadsıyamayız, ülkeler biraz daha korumacı, biraz daha içe dönük politikalar izleyecekler. Biz de bu dönemde rezerv para birimlerine bağlılığın azaltılması ve yerel paralarla ticaretin artırılması yönünde iş insanlarımızla görüşüyoruz. Ticaret açığı verdiğimiz ülkelerdeki muhataplarımızla görüşmeler yapıyoruz. Bu bağlamda, DEİK İş Konseyi Başkanlarımızla bir araya geldik ve bu konuları değerlendirdik. 2019 yılına 7,6 milyar dolar civarında yerel paralarla ihracat, 11,1 milyar dolarlık da ithalat yapmışız. Yerel paralarla ticaret için tabii swap alt yapısının da gerçekleşmesi lazım. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamızın ciddi çalışmaları var. Onlarla da işbirliği içerisinde yerel paralarla ticareti ön plana çıkarmaya çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, bu süreçte STK’ların ve iş insanlarının nasıl aktif rol alabileceği, ülkenin önünü açacak hangi faaliyetlerde bulunabileceği, küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’nin daha fazla yer alması için neler yapılması ve önceliklerinin ne olması gerektiği konusunu değerlendireceklerini söyledi.

’’YURTDIŞI LOJİSTİK MERKEZLERİ ÇALIŞMASINI HIZLANDIRIYORUZ’’

Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması ve üretim kapasitesinin arttırılması amacıyla yakın zamanda bazı ilave gümrük vergileri getirildiğini belirten Bakan Pekcan, ’’Dünyada olduğu gibi biz de bu geçici önlemleri almak zorundayız. Bu süreçte Türkiye’de üretilebilir bazı ürünlerin maalesef yurt dışından getirildiğini görüyoruz. Bizim aldığımız önlemler yerli üreticiyi korumaya yöneliktir. Yatırımcılarımıza, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki iş insanlarımız Türkiye’nin dışa bağımlı olduğu ürünlere yönelik yatırım yapsın’’ diye konuştu.

Bakan Pekcan, yurtdışı lojistik merkezleri çalışmasına da ağırlık vereceklerini belirterek, yeni dönemde artık hızlı teslimatların yapılabileceği lojistik merkezlerinin önem kazandığını, bu sebeple söz konusu çalışmayı hızlandıracaklarını söyledi.

Bakan Pekcan, bu dönemde istişareye her zamankinden çok önem verdiklerini vurgulayarak, esnafın, KOBİ’lerin, ihracatçıların ve iş dünyasının her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

(İHA)

Bugün 12:41 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa ilk yarıda yükseldi - 5 Haziran 2020 mask
Borsa ilk yarıda yükseldi - 5 Haziran 2020
Serbest piyasada altın fiyatları - 5 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada altın fiyatları - 5 Haziran 2020
Market ciroları yüzde 50 arttı mask
Market ciroları yüzde 50 arttı
Borsa güne yükselişle başladı - 5 Haziran 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 5 Haziran 2020
Serbest piyasada döviz fiyatları - 5 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 5 Haziran 2020
Petroldeki artış küresel toparlanmanın sinyali mask
Petroldeki artış küresel toparlanmanın sinyali
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda mask
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz... mask
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu mask
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu

GALERİ

Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber mask
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay mask
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar mask
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara mask
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber mask
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber
İzmirliler Kordon’a akın etti, kalabalık korkuttu - Video Haber mask
İzmirliler Kordon’a akın etti, kalabalık korkuttu - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL