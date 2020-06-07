Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 22:26 TSİ- Spor

Fenerbahçe’den açıklama

Fenerbahçe, yaptığı açıklama ile TFF Başkanı Nihat Özdemir’in sözlerine bir kez daha yanıt verdi.
mask

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"TFF Başkanı Nihat Özdemir’in Perşembe akşamı sosyal medyada canlı olarak yayınlanan bir programda yapmış olduğu açıklamalar tüm kamuoyunun malumudur.

Özdemir’in camiamızda ve toplumda infial oluşturan açıklamalarının ardından, yönetim kurulumuz harekete geçmeden önce kendisinden düzeltme gelmesi için 24 saat beklemiştir. Ancak Özdemir, Kulübümüz ve Başkanvekilimiz açıklamalarına başlamadan önce, aradan geçen 24 saatte kamuoyuna bir demeç vererek veya yönetim kurulumuza ulaşarak yaptığı açıklamaları düzeltme ihtiyacı duymamıştır.

Kulübümüz ve Başkanvekilimizin açıklamalarının ardından ise, TFF Başkanı kimliği ile büyük bir hadsizlik yaptığı ve içindeki gerçek niyeti dışarı yansıttığı konular dışında, 7’den 70’e Fenerbahçeliyim diyen herkesin kırmızı çizgisi olan 2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz hakkında ne söylediği belli olmayan, netlikten ve sarihlikten uzak açıklamalar gerçekleştirmiştir.

Özdemir’in açıklamalarının ardından Kulübümüzün televizyonunda canlı yayına bağlanan Başkanımız Ali Koç, kendisine 2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz hakkında tartışma oluşturan açıklamalarını netleştirip bitirmesi için çok basit ve yalın bir soru sormuştur.

Ancak söz konusu Fenerbahçe aleyhine tartışma oluşturacak demeçler vermek olunca her an her tür yayına bağlanabilen, küçük, büyük demeden her kuruma demeç verebilen Nihat Özdemir, Başkanımızın ve akabinde tüm camiamızın toplu halde yönelttiği son derece net olan ve tüm tartışmalara nokta koyacak tek bir soruya aradan geçen 2 günde cevap vermemiş, aksine top çevirme çabalarına hızla devam ederek kendine yakın medya kuruluşları ve mensupları üzerinden aklama operasyonu yürütmeye çalışmıştır.

TFF Başkanı Nihat Özdemir,

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, ısrarla yanıtlamaktan kaçtığınız sorunun cevabını aklınızın her köşesine iyice kazımak isteriz ki;

2010-2011 sezonu şampiyonu, namusuyla, alın teriyle, hakkıyla, taraftarıyla, camiasıyla FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ’dür!

2010-2011 sezonu şampiyonluğumuz, tarihimizin en anlamlı şampiyonluğudur ve FETÖ dahil hiçbir güç tarihe yazılmış bu gerçeği değiştiremeyecek, o kupa ilelebet Şanlı Fenerbahçe tarihini anlatan müzemizde sergilenmeye devam edecektir!

Bu vesileyle, Özdemir’in Perşembe akşamı yaptığı açıklamalardan beri, Fenerbahçe’lerine sonsuz bir aidiyet ile sahip çıkarak tepkilerini büyük bir güçle ortaya koyan, ilk dakikadan itibaren sessiz kalmayarak Kulüplerine, camialarına tıpkı 3 Temmuz 2011’in ilk günü gibi kalkan olan, 3 Temmuz 2011’deki duruşu ne ise bugün de tam o noktada olan tüm taraftarlarımıza, kongre üyelerimize, derneklerimize şükranlarımızı sunarız."

(İHA)

Bugün 22:26 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Okay Yokuşlu: "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı" mask
Okay Yokuşlu: "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı"
Fenerbahçe, Nihat Özdemir’e cevap verecek mask
Fenerbahçe, Nihat Özdemir’e cevap verecek
Galatasaray’da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor mask
Galatasaray’da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin kaderi 3 Temmuz’da belli olacak mask
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin kaderi 3 Temmuz’da belli olacak
Fenerbahçe’den dava tarihi açıklaması mask
Fenerbahçe’den dava tarihi açıklaması
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti mask
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda mask
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz... mask
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde... mask
Esra Erol'da Milyonları Delirten Korkunç Olay! 6 Yıllık Evlilik İğrenç Bir Şekilde...
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu mask
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu

GALERİ

Günün Özeti - 7 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 7 Haziran 2020
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber mask
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay mask
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar mask
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara mask
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber mask
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL