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DSİ’den “Riva Deresi” açıklaması - Ankara

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Riva Deresi hakkında “Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar biz yapalım” sözlerine ilişkin açıklama yaptı.
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Sosyal medyada ve bazı basın kuruluşlarının internet sitelerinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Riva Deresi’ne ilişkin Riva Deresi’nin ıslahının DSİ sorumluluğunda bulunduğu, ancak derenin ıslahının yapılmadığı ifade edilerek “Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar biz yapalım” denilmektedir. Söz konusu ifadeler ile alakalı DSİ yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “7-8-9 Eylül 2009 tarihinde İstanbul genelinde yaşanan sel felaketi sonucu AKOM’da alınan kararlar doğrultusunda, Karadeniz’e ve baraj rezervuarlarına dökülen derelerin ıslah, bakım ve işletme sorumluluğu DSİ’ye, Marmara Denizi’ne ve boğaza dökülen derelerin sorumluluğu ise İSKİ’ye verilmiştir. Bu kapsamda DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğümüz, Asya yakasında 52 dere (154 km), Avrupa yakasında ise 70 dere (379 km) olmak üzere toplam 122 adet (533 km) derenin Islah uygulama Projeleri ve Kamulaştırma Planlarını hazırlayarak, söz konusu dere güzergahlarının imar planlarına işlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına (İBB) göndermiştir.

2010/5 Sayılı “Akarsu ve Dere Yataklarının Islahı” Başbakanlık Genelgesinin

9. Maddesi gereğince; dere ıslah güzergahlarının kamulaştırmalarının İBB Başkanlığı, dolayısıyla onun görevlendirdiği İSKİ Genel Müdürlüğünce yapılarak DSİ’ye ihtilafsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Böylelikle söz konusu dere ıslah projelerine yönelik yapım ihaleleri DSİ tarafından gerçekleştirilebilecektir. Ancak, İBB tarafından kamulaştırma çalışmaları gerçekleştirilemediğinden, DSİ tarafından ıslah projelerinde yapım aşamasına geçilememiştir.

Riva Deresi’nde istisnai olarak Ömerli Barajı’ndan itibaren başlayarak Beykoz sınırına kadar olan kısımda DSİ tarafından ıslah inşaatı çalışmaları 2012 yılında gerçekleştirilmiş olup, devam eden kamulaştırma problemleri sebebiyle Beykoz ilçe sınırlarından ileriye doğru çalışmalar devam ettirilememiştir. Devam eden süreçte, Riva Deresi yan kollarında ıslah projeleri ve kamulaştırma planları da 2014 ve 2015 yıllarında tamamlanarak İBB’ye gönderilmiş olup, halen kamulaştırmaları yapılarak DSİ’ye teslim edilmeleri beklenmektedir.

Riva deresi ana kolunda ise 2014 Yılında Beykoz Belediyesi ile Genel Müdürlüğümüz arasında protokol çerçevesinde Beykoz Belediyesi tarafından “Riva Deresi Çevre Koruma, Su Güvenliği/Yönetimi Projesi ile Kentsel Tasarım Peyzaj Projesi Hazırlanması” işi ihale edilmiş olup; yapılan protokol gereği DSİ 14. (İstanbul) Bölge Müdürlüğümüzce Su güvenliği konusunda teknik kontrollük hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Gelinen noktada Riva Deresi ve Yan kolları planlama ve kati proje çalışmalarının (üst havza tedbirleri ile birlikte bir bütün olarak) 2020 yılı içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir” denildi.

Bugün 22:32 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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