Fenerbahçe, çalışmalarını hazırlık maçıyla sürdürdü

Takım kadrolarının maç içinde karşılıklı olarak değişiklik gösterdiği karşılaşmayı Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve Selahattin Baki de izledi.
6 golün kaydedildiği karşılaşmada ağları havalandıran futbolcular; Mevlüt Erdinç (2), Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Allahyar ve Ömer Faruk oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz