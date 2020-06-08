Pursaklar’a dört yeni proje

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Dünya Çevre Günü’nde Pursaklar’a değer katacak dört önemli projenin startını verdi.

Çevresel alandaki çalışmaları ve özel projeleri ile dikkat çeken Pursaklar Belediyesi, ilçedeki doğal yaşamın korunarak turizm alanında da Pursaklar’ın kalkınması için geliştirilen çalışmalar kapsamında yeşil alanların sayısını günden güne artırıyor.

Yeşili seven, çevre koruma bilinci ve çevre kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ilçenin çehresini değiştirecek olan Sokak Hayvanları Mama Projesi, Temiz Çevre Temiz Pursaklar Projesi Doğa Temizliği, Kuş Parkı, Endemik Bitki Parkı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

‘‘Çevreye Duyarlı Projelerimizin İlk Adımını Attık’’

Koronavirüs sürecinde en hassas olunması gereken konunun çevre olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin;‘‘Çevreye çok duyarlı olan bir kentte çevre projelerimizin ilk adımını Dünya Çevre Günü’nde atmayı uygun gördük. Hayata geçireceğimiz dört büyük projemizle Pursaklar’ın çehresini değiştiriyoruz. Sokaktaki canlarımıza bundan önce sahip çıktığımız gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam ediyoruz. Sokak Hayvanları Mama Projesi ile can dostlarımızın zor dönemlerde yiyecek bulma sıkıntısını çözüme kavuşturuyoruz. Kuş Park Projesi ile de kuş severlerin düzenli bir ortamda kuşlarla bir araya gelmesini amaçlıyoruz’’ dedi.

Endemik Bitki türlerinin gün geçtikçe yok olduğunu belirten Başkan Çetin; ‘‘Endemik ve Aromatik Bitki Parkı ile yok olma tehlikesi yaşayan bitkilere sahip çıkmak ve gelecek nesillere aktarmak için gözleri büyülecek olan parkımızın yapımına da başladık. Temiz Çevre Temiz Pursaklar Doğa Temizliği projemizle de temiz ve sağlıklı bir çevrenin bütün canlıların yaşayabilmesi için temel koşul teşkil etmesi ve bunun ancak sağlıklı ve temiz bir çevre ile mümkün olmasından hareketle, yaşam alanlarının ve doğanın temiz tutulması için önemli bir projemizi hayata geçirdik. Daha Sağlıklı Daha Temiz Pursaklar için ilerleyen günlerde yeni projelerimizle hemşehrilerimizin karşısına çıkmaya devam edeceğiz’’ dedi.