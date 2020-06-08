İstanbul Kapalıçarşı’da 369,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 369,90 liradan, 2 bin 436 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 457 liradan, 377 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 341 liradan, 2 bin 380 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 400 liradan, bin 190 liradan alınan Yarım Ziynet bin 200 liradan ve 595 liradan alınan Çeyrek Ziynet 600 liradan satıyor.
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Serbest piyasada altın fiyatları - 8 Haziran 2020
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 369,90 lira oldu.
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