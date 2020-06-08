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LGS’ye girecek öğrenciler ekran başına: ‘LGS Son Tekrar’ programı başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) girecek öğrencileri ekran başına çağırdı.
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Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının görülmesi üzerine yüz yüze eğitime verilen aranın akabinde kurulan TRT EBA TV’de LGS’ye girecek öğrenciler için sınav öncesi hazırlık programı başlatılıyor. MEB’in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımla LGS’ye girecek gençler ekran başına çağrıldı.

Sınav öncesi hazırlıkların EBA TV üzerinden gözden geçirileceği program ‘LGS Son Tekrar’ yayınları bugünden itibaren her gün 14.30’da gerçekleştirilecek. 20 Haziran Cumartesi günü saat 09.30’da 2 oturum şeklinde uygulanacak sınava dair son tekrarın yapılacağı programda konu özetleri, sınav taktikleri ve örnek soru çözümleri yer alacak.

Bugün 13:21 TSİ İHA Ankara- Eğitim

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