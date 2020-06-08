Meclis Başkanlığı seçimi 12 Temmuz’da - Ankara

Her yasama döneminde iki kez yapılan TBMM başkanlık seçimlerinin süresi doluyor. Seçim takvimi, 2-12 Temmuz arasında işleyecek. Aday başvuruları için 5 gün süre tanınacak. Başkanlık seçimi ise 12 Temmuz’da yapılacak.

Kulislerde dolaşan bilgilere göre halen başkanlık yapan Mustafa Şentop’un görevine devam edeceği belirtilirken, Binali Yıldırım’ın eski görevine döneceğini iddia edenler de bulunuyor.

Meclis Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılıyor. İlk iki oylamada seçilmek için 400, üçüncü oylamada 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en çok oy alan üye başkan seçilecek. Meclis Başkanlığı seçimleri genellikle son tura kalmadan sonuçlanıyor.