Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:56 TSİ- Spor

Bournemouth, Harry Wilson’ın sözleşmesini uzattı

İngiliz temsilcisi Bournemouth, Liverpool’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu Harry Wilson’ın sözleşmesini liglerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sezonun bitimine kadar uzattığını açıkladı.
mask

Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Liverpool’dan sezon başında kiralık olarak renklerine bağladığı Gallerli futbolcu Harry Wilson’ın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, liglerin korona virüs nedeniyle ertelenmesinden dolayı sözleşmesinin sezonun bitimine kadar uzatıldığı ifade edildi. Wilson, böylece ligde kalan 9 maçta Bournemouth forması giymeye devam edecek.

23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 27 resmi müsabakaya çıktı ve 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Liglerin başlamasıyla birlikte Bournemouth, 20 Haziran’da evinde Crystal Palace ile karşılaşacak.

Bugün 14:56 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Okay Yokuşlu: "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı" mask
Okay Yokuşlu: "Seyircisiz oynamak oldukça sıkıcı"
Fenerbahçe, Nihat Özdemir’e cevap verecek mask
Fenerbahçe, Nihat Özdemir’e cevap verecek
Galatasaray’da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor mask
Galatasaray’da Çaykur Rizespor hazırlıkları sürüyor
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin kaderi 3 Temmuz’da belli olacak mask
Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin kaderi 3 Temmuz’da belli olacak
Fenerbahçe’den dava tarihi açıklaması mask
Fenerbahçe’den dava tarihi açıklaması
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti mask
Beşiktaş, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var mask
Son Dakika: Ankara dahil 15 ilde Sokağa Çıkma Kısıtlaması Var
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi mask
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması iptal edildi
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda mask
Ankara’da 18 yaş ve altı gençler sokaklarda
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz... mask
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu mask
Müge Anlı'da Çifte Facia! Karı - Kocayı parça ...! Detaylar Gözyaşına Boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı

GALERİ

Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...
Günün Özeti - 7 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 7 Haziran 2020
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber mask
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay mask
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar mask
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara mask
Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL