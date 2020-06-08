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Bugün 17:26 TSİ- Sağlık

Korona virüs testi kriterleri değişti

Sağlık Bakanlığı, özellikle ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı belirtilerinden biri varsa COVID-19 testi uyguluyordu. Ancak son dönemde ateş, öksürük azaldı, kas ağrısı, baş ağrısı ve koku alamama arttı. Hal böyle olunca bakanlık da kriterleri güncelledi.

Artık boğaz, baş, kas ağrıları, tat ve koku kaybı veya ishal şikayetlerinden sadece biri bile varsa koronavirüs testi yapılacak.

(İHA)

Bugün 17:26 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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