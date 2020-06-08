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Borsa günü düşüşle tamamladı - 8 Haziran 2020

Borsa, günü yüzde 0,35’lik düşüşle tamamladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,35’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 384,75 puanlık azalışla 109 bin 637,08 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi de 0,13 değer kaybetti.

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