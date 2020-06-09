İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Silopi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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Şırnak ve Silopi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz