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Şırnak ve Silopi’de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak ve Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Silopi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Böylece Şırnak ve Elazığ’da gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

(İHA)

Bugün 09:19 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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