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Beypazarı Belediyesi’nden gençlere sınav desteği

Bu yıl üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için Beypazarı Belediye Başkanlığımız 13-14 Haziran tarihlerinde internet üzerinden online TYT ve AYT sınavı düzenleyecek.

Elif Duman
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Bu yıl üniversite sınavlarına girecek öğrenciler için Beypazarı Belediye Başkanlığımız 13-14 Haziran tarihlerinde internet üzerinden online TYT ve AYT sınavı düzenleyecek.

Bu yıl 12. Sınıf olan öğrencilerimiz kendilerinin ya da velilerinin cep telefonuna gelen linke tıklayarak kayıt yaptıracaklardır.

TYT sınavı 13 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika süresi olacak, AYT sınavı ise 14 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve süresi 180 dakika olacak.

Sınava başvurmak isteyen mezun durumundaki öğrenciler ve açık öğretim lisesi öğrencileri Beypazarı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne iletişim bilgilerini bırakarak sınav başvurularını yapabilecekler.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ‘Gençlerin ve öğrencilerimizin her zaman yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Sınavlarında hepsine başarılar diliyorum’ dedi.
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Bugün 09:44 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediyeler

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