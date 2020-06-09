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Başkan Altınok: ''Türkiye’nin en itibarlı belediyesiyiz''

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaştan gelen yoğun sevgi selinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de görülmesiyle birlikte cadde, sokak, park ve pazarlarda vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtımı yapan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaştan gelen yoğun sevgi selinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Altınok, “Eğer Keçiören’e ait olursanız; kalbinizde, beyninizde ve yüreğinizde bu şehir olursa, o kente hizmetkâr olursunuz. Göreve geldiğimiz günden itibaren yaptığımız planlamalarla belediyemizi Türkiye’nin en itibarlı belediyesi haline getirdik. Güller, şelaleler, güzellikler şehri Keçiören’i yeniden parlayan yıldız yapmak için; gönüller alıp, gönüller yapmak için hizmetkâr olmaya devam edeceğiz” dedi.

ALTINOK’TA MESAİ MEFHUMU YOK

Göreve geldiği 1994 yılından bu güne kadar Keçiörenlilerin gönlünde taht kuran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki koronavirüs günlerinde de vatandaşlarla olan samimi muhabbetini sürdürmeye devam ediyor. Cadde, sokak, park ve pazarlardaki denetimlerini aralıksız sürdüren Altınok, belediyenin öz kaynaklarıyla üretilen maske ve dezenfektanları evlerinde kalmaya özen gösteren ve ihtiyaçları nedeniyle sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara bizzat kendisi dağıtıyor. Maske ve dezenfektan dağıtımı sırasında kendisine yoğun sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları tek tek selamlayan Altınok, samimi sohbetler eşliğinde mesai mefhumu tanımaksızın çalışmalarını sürdürüyor.

HER YAŞTAN VATANDAŞLA AYRI GÖNÜL BAĞI

Başkan Altınok, Keçiören’de her yaş grubundan vatandaşla ayrı bir gönül bağı kurduğunu ifade ederek, özellikle çocuklarla ve gençlerle kurdukları samimi ilişkiden büyük keyif aldığını söyledi. Altınok, “Çocuklarla ve gençlerle çok iyi bir diyaloğum var. Çünkü çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceği, umudu, ümidi, ikbali ve istikbalidir. Çocuklarımıza ve gençlerimizle çok iyi ilgilenip, onlara iyi bakmamız, onları en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım. Her dönemde çocuklarla ve gençlerle samimi bir sevgi bir bağımız oluşmuştur, bu bağ hala da devam etmektedir” diye konuştu.

“İLÇEMİZİ MODERN BİR KENT HALİNE GETİRDİK”

Altınok, Keçiörenlilerin sevgisini boşa çıkarmayacaklarını, geçmişe olduğu gibi bugün de ortaya koyacakları eserlerle anılacaklarını söyleyerek, şunları dile getirdi:

“Bir Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, parklarımızın bakımlarını yaptık, tesislerimizin eksiklerini giderdik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek istiyorsanız eserler bırakmanız gerekir. Bizler de ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle gecekonduları ortadan kaldırarak ilçemizi modern kent haline getirdik.”
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Bugün 10:45 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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