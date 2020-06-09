MSB’den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG’li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP, çevre güvenliği alınarak METİ timlerimiz tarafından kontrollü şekilde imha edildi" denildi.
Bugün 11:33 TSİ- Asayiş
METİ timleri EYP’yi kontrollü şekilde imha etti
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde bir köyde, PKK/YPG’li teröristlerce masum sivillerin yaşadığı bir eve tuzaklanan EYP’nin METİ timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildiğini açıkladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz