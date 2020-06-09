MHP Lideri Devlet Bahçeli'den teşkilatlara seri toplantı talimatı - Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı – İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih YALÇIN’ın, Haziran ayında düzenlenecek seri toplantılar hakkındaki basın açıklaması yapmıştır.

Açıklamasında özetle, Milliyetçi Hareket Partisi Haziran ayında toplantı yaparak, yeni döneme ilişkin yol haritasını belirleyecek. Bu çerçevede; 15 Haziran’da, koronavirüs salgını dolayısıyla bir süredir yapılmayan Başkanlık Divanı toplantısı, 19 Haziran’da MYK toplantısı, 26 Haziran’da milletvekilleriyle ve 27 Haziran’daki il başkanları toplantısı yapılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yapmış olduğu açıklamaları şu şekilde;

" MHP; Cumhur İttifakının anlamlı ilkeleri doğrultusunda sadece Türkiye’nin bugünü ve yakın geleceğini değil, 21. yüzyılı kâmilen ihata edecek millî bütünlük ve beka politikalarının yerleştirilerek devlet anlayışı hâline getirilmesi için çaba göstermektedir.

21. yüzyılı kuşatacak yeni politikaların oluşturulmasına ve Türkiye’nin önündeki meselelerin çözümüne katkıda bulunmak amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde ve talimatları doğrultusunda, önümüzdeki günlerde bir seri istişare toplantısı düzenlenecektir.

Bu çerçevede;

- Öncelikle 15 Haziran’da, korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir yapılmayan Başkanlık Divanı toplantısı gerçekleştirilecektir.

- 19 Haziran’da Genel Merkez Gün Sazak toplantı salonunda saat 14.00’te MYK toplantısı yapılacaktır.

- 26 Haziran’da saat 14.00’te yine parti Genel Merkezinde yapılacak toplantıda milletvekillerimizle bir araya gelinecektir.

- 27 Haziran’daki il başkanları toplantısı ise saat 14.00’te gerçekleştirilecektir.

Gündemin ve siyasi gelişmelerin değerlendirileceği toplantılarda; korona virüs salgınının Türkiye’ye sosyal, ekonomik ve siyasi açıdan etkileriyle önümüzdeki dönemde yol açması muhtemel sonuçlar üzerine görüş alışverişinde bulunulacaktır.

Toplantılarda, Siyasi Partiler ve Seçim Kanunlarıyla ilgili muhtemel değişiklikler bağlamında MHP’nin belirlediği öncelikler yanında, yeni yönetim sistemiyle ilgili uyum yasalarının safahatı gözden geçirilecektir.

Toplantılarda; Türkiye’nin ABD ve AB başta olmak üzere Batı’yla ilişkilerinde gelinen son nokta değerlendirilecek; Irak, Suriye ve Doğu Akdeniz’de atılan kararlı adımlar ve bunların yansımalarına dair MHP’nin millî menfaatler bağlamında sürdürdüğü tutarlı politikalar bir kez daha masaya yatırılacaktır.

Bu çerçevede alınması gereken yeni tedbirler ve takip edilmesi icap eden yeni politikalar, en geniş anlamda istişare dilecektir

Toplantılarda; korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemlerin uygulanmasına, fizikî ve sosyal mesafenin korunmasına titizlikle riayet edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamalarında bulunmuştur.