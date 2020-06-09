Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:18 TSİ- Asayiş G: Bugün 12:19 TSİ

Son Dakika: FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı - Ankara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı başlatılan operasyonlarda şu ana kadar 86 kişi gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanması için polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.
mask

İzmir ve 22 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181’i muvazzaf 191 kişiden 145’i sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2004-2016 yılları arasında İzmir’deki sınavlarda mülakat aday numarasının şifrelenip, bu şifre üzerinden ‘FETÖ üyelerine’ aday numarasının verilerek mülakatlarda başarılı sayıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve 22 ilde 173’ü muvazzaf havacı astsubay, 6’sı muvazzaf teğmen, 2’si muvazzaf üsteğmen, 8’i Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılan astsubay ve 2’si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 191 kişiyi gözaltına almak için operasyon başlattı. Bu kişilerden 154’ünün şifreli aday numarası verilmesinin yanında ankesörlü telefon irtibatı da bulunduğu da öne sürüldü.

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı başlatılan operasyonlarda şu ana kadar 86 kişi gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanması için polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Bir başka ‘FETÖ’ soruşturması ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 1’i binbaşı, 3’ü üsteğmen, 6’sı teğmen, 17’si astsubay olmak üzere 8’i muvazzaf 27 rütbeli asker ve ihraç edilmiş veya açığa alınan 10 askeri öğrenci ile mahrem imam olduğu tespit edilen 7 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Tekirdağ, Uşak, Kocaeli, Ankara, Muğla, Aksaray ve Bingöl’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 11 kişinin ise arandığı duyuruldu.

Bugün 12:18 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara'da Feci kaza! Takla atan araçtan sağ çıktılar mask
Ankara'da Feci kaza! Takla atan araçtan sağ çıktılar
DSİ’den “Riva Deresi” açıklaması - Ankara mask
DSİ’den “Riva Deresi” açıklaması - Ankara
İdlib’de yaralanan bir asker 43 gün sonra şehit oldu mask
İdlib’de yaralanan bir asker 43 gün sonra şehit oldu
Kuzey Irak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi mask
Kuzey Irak’ta 4 terörist etkisiz hale getirildi
Sahil Gözetleme Radar Sistemi ilk yazılım paketi Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildi mask
Sahil Gözetleme Radar Sistemi ilk yazılım paketi Sahil Güvenlik Komutanlığı’na teslim edildi
Başkent'te korkutan kaza! Kamyon EGO otobüsüne çarptı... mask
Başkent'te korkutan kaza! Kamyon EGO otobüsüne çarptı...
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz... mask
Esra Erol'da Baba ve Oğul Şoku Milyonları Bayılttı! DNA Testi Açıklanır Açıklanmaz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ankara paylaşımı
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar mask
Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar
Bakan Koca’nın uyarısına rağmen dehşete düşüren görüntüler mask
Bakan Koca’nın uyarısına rağmen dehşete düşüren görüntüler
Ankara'da 2.5 ay sonra sınırlamasız ilk hafta sonu! Kurallara Uyulmaması halinde ... mask
Ankara'da 2.5 ay sonra sınırlamasız ilk hafta sonu! Kurallara Uyulmaması halinde ...
Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar mask
Son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti! İşte Son Rakamlar

GALERİ

Günün Özeti - 8 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 8 Haziran 2020
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask
Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...
Günün Özeti - 7 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 7 Haziran 2020
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber mask
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay mask
Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar mask
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL