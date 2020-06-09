Son Dakika: FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı - Ankara

İzmir ve 22 ilde Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarına astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 181’i muvazzaf 191 kişiden 145’i sabahın erken saatlerinde gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2004-2016 yılları arasında İzmir’deki sınavlarda mülakat aday numarasının şifrelenip, bu şifre üzerinden ‘FETÖ üyelerine’ aday numarasının verilerek mülakatlarda başarılı sayıldığı iddiasına yönelik soruşturma başlattı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir ve 22 ilde 173’ü muvazzaf havacı astsubay, 6’sı muvazzaf teğmen, 2’si muvazzaf üsteğmen, 8’i Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılan astsubay ve 2’si askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 191 kişiyi gözaltına almak için operasyon başlattı. Bu kişilerden 154’ünün şifreli aday numarası verilmesinin yanında ankesörlü telefon irtibatı da bulunduğu da öne sürüldü.

İstanbul’da FETÖ operasyonu: 158 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada 158 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı başlatılan operasyonlarda şu ana kadar 86 kişi gözaltına alınırken diğer şahısların yakalanması için polis ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor.

Bir başka ‘FETÖ’ soruşturması ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattı. Örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 1’i binbaşı, 3’ü üsteğmen, 6’sı teğmen, 17’si astsubay olmak üzere 8’i muvazzaf 27 rütbeli asker ve ihraç edilmiş veya açığa alınan 10 askeri öğrenci ile mahrem imam olduğu tespit edilen 7 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Tekirdağ, Uşak, Kocaeli, Ankara, Muğla, Aksaray ve Bingöl’de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 11 kişinin ise arandığı duyuruldu.