Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Şehadetinin 3. yılında, Batman’da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bugün 12:42 TSİ- Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Aybüke Yalçın" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman’da terör örgütü PKK’nin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın’ı sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştığı mesajla andı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz