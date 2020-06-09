Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan "Aybüke Yalçın" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Şehadetinin 3. yılında, Batman’da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz #AybükeYalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)