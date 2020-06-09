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Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar

Antalya’nın Alanya ilçesinde 2018 yılında sezaryenle dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel, aralık ayında gittiği İngiltere’nin başkenti Londra’da başarılı süren ameliyat ile birbirlerinden ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın müjdeli haberi duyurduğu siyam ikizleri yarın Türkiye’de olacak.
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Alanya’da ev hanımı Fatma (34) ile turizm sektöründe çalışan eşi Ömer Evrensel’in (45) başlarından yapışık erkek ikiz bebekleri 21 Haziran 2018’de sezaryenle dünyaya gelmişti. Evrensel ailesinin tek yumurta ikizleri Derman ile Yiğit ameliyatları için 1 Aralık tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde gönderildikleri İngiltere’nin başkenti Londra gönderildi. Buradaki hastanede yapılan tetkiklerin ardından ilk operasyon 14 Ocak’ta gerçekleştirildi. Ardından 28 Ocak’ta yapılan ameliyatta kafasından yapışık siyam ikizleri ayrıldı. İkizler ayrılma operasyonun ardından bir dizi ufak operasyon daha geçirerek bugün itibariyle de taburcu edilmesine karar verildi. Yarın hava yoluyla Türkiye’ye gelecekleri belirtilen ikizlerin bir sürede Ankara’daki hastanede fizik tedavi süreci olacağı öğrenildi.

MUTLU HABERİ CUMHURBAŞKANI DUYURDU

Mutlu haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayında duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile ilgili dün yayında şunları söyledi:

"Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye’de kime gösterdiysek de bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere’de Keşmir’li bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere’ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik bir ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye’ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki ’Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.’ Onlarda bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor. İki yavrunun ismini aldım şimdi Derman ve Yiğit. İnşallah çarşamba günü geliyorlar.”

Bugün 13:05 TSİ İHA Ankara- Sağlık

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